Massimiliano Gallo, l’attore partenopeo esalta la crescita del Napoli – Esclusiva

Massimiliano Gallo, regista e attore partenopeo, è intervenuto in merito alla grande crescita sportiva del Napoli nelle ultime stagioni, spendendo belle parole per la società azzurra.

Napoli non è solo calcio, anzi. La città all’ombra del Vesuvio è conosciuta per tante eccellenze: dal cibo, all’arte, passando per il mondo dello spettacolo. In quest’ultima categoria potremmo nominare tanti personaggi illustri, tra cui Massimiliano Gallo, regista e protagonista di tante pellicole che hanno fatto la storia del cinema italiano. Spesso, però, i vari mondi si incrociano.

“Napoli realtà importante”, Gallo esalta la realtà azzurra

Durante l’evento degli Stati Generali 2025 presso il Teatro Bellini di Napoli sono state varie le personalità di spicco presenti: dal presidente azzurro De Laurentiis a personalità come il presidente regionale Vincenzo De Luca e l’attore Massimiliano Gallo. Quest’ultimo ha rilasciato delle parole in esclusiva ai microfoni di SpazioNapoli.it, sottolineando l’imponente crescita calcistica del Napoli.

Qui le sue parole:

“La crescita del Napoli non è un miracolo, oramai il Napoli è una realtà calcistica importante. Abbiamo visto che allenatori importanti hanno rifiutato squadre come la Juve e prima non sarebbe mai successo. Frutto di tanto lavoro, non è più un miracolo, siamo contenti”.

“Difendiamo la maglia di Maradona”, Gallo avverte De Bruyne

Altro tema su cui si è espresso Gallo è l’approdo sensazionale di Kevin De Bruyne al Napoli. Tra le varie notizie in merito al belga, si parla anche della possibilità di dargli la maglia numero 10, sacra a Diego Armando Maradona. Tuttavia, il regista e attore ha difeso la leggenda argentina nel corso della sua intervista.

Di seguito riportate le sue dichairazioni.

“De Bruyne? Che dobbiamo dire (ride, n.d.r.). L’unica cosa è che ho sentito che potrebbe indossare la maglia di Maradona. Parliamo seriamente: siamo contentissimi, ma lasciamo stare i santi e non tocchiamo il cielo”.