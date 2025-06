L’addio di Inzaghi ‘beffa’ Conte: il Napoli ora è più lontano

Il trasferimento di Simone Inzaghi in Arabia ha cambiato i piani dell’Inter, dei suoi calciatori ma anche del Napoli

La disfatta di Monaco contro il PSG ha cambiato il futuro di Simone Inzaghi. Troppo pesante il 5-0 per proseguire insieme l’avventura. E troppo allettanti anche i soldi arabi e quel progetto ambizioso dell’Al-Hilal. Così, il tecnico è partito immediatamente verso la nuova meta, puntando al Mondiale per club, ma questa volta da avversario nerazzurro.

La partenza di Simone Inzaghi ha cambiato anche il futuro dell’obiettivo del Napoli. Non è un mistero che Davide Frattesi volesse giocare di più, ma con il tecnico piacentino non è riuscito a trovare continuità. Persino in finale di Champions è stato lasciato in panchina. E il club azzurro stava monitorando la situazione con attenzione. Già a gennaio c’è stato un timido approccio e interessamento per il centrocampista della Nazionale.

Stando a quanto raccolto dalla Gazzetta dello Sport, il nuovo allenatore Cristian Chivu avrebbe già parlato con Frattesi e gli ha assicurato di voler puntare su di lui, in maniera strategica e continua. Davide sembra essersi convinto a restare. Vuole giocarsi una nuova chance all’Inter, con altri stimoli.