Napoli su Frattesi, ma la richiesta dell’Inter è troppo alta: le cifre

Si complica la trattativa l’Inter spara alto: la cifra richiesta raffredda il Napoli.

Davide Frattesi è uno degli obiettivi di mercato del Napoli, non è un mistero. Il centrocampista dell’Inter ha giocato 47 partite con la maglia nerazzurra nel corso della stagione appena conclusa, e nonostante siano poche le volte in cui ha giocato da titolare, è comunque riuscito mettere a referto 7 gol e due assist tra Serie A e Champions League.

Un bottino che adesso lo mette sul mercato, alla ricerca di una nuova avventura che possa accogliere soprattutto la sua volontà di giocare da titolare. Giovanni Manna l’aveva messo nel mirino da tempo, poiché le sue caratteristiche vanno perfettamente incontro alle richieste di Antonio Conte.

Napoli, richiesta shock per Frattesi: l’Inter spara alto

Un centrocampista tecnico ma anche molto bravo negli inserimenti, ma soprattutto un combattente che fa della grinta la sua principale caratteristica.

L’interesse del Napoli è molto forte, si sa, ma l’Inter è ben consapevole de patrimonio che ha tra le mani. Per questo motivo non sarà per niente facile, proprio in virtù delle richieste che i nerazzurri faranno.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Mattino, che riporta la cifra chiesta dall’Inter al Napoli. Somma proibitiva, nonostante il talento di Frattesi, anche per le casse del Napoli di Aurelio De Laurentiis.