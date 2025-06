“Ho rifiutato categoricamente”: Antonio Conte racconta tutta la verità

Il tecnico del Napoli rivela tutta la verità su cos’è successo dopo lo Scudetto e sulla trattativa con la Juventus

Per mesi, dopo la partenza di Kvaratskhelia verso il Paris Saint-Germain, si è parlato di addio di Antonio Conte da Napoli. La Juventus era la principale indiziata per un possibile approdo del tecnico. Qualcuno dava già per fatto il passaggio a Torino, casa sua.

Antonio Conte, però, fa chiarezza ai microfoni di Federico Buffa Talks:

“Se avevo un accordo con la Juventus? No, non avevo nessun accordo e ho rifiutato categoricamente. Mi è dispiaciuto che su una possibilità di divorzio tra me e il Napoli si è iniziato già a parlare di me e della Juventus”

Conte, dal Subbuteo al triennale con il Napoli

Nel corso della puntata, visibile su Sky e in streaming su Now, il tecnico azzurro rivela alcuni dettagli del suo anno sabatico, post Tottenham:

“Per me è stato fondamentale fermarmi, ho studiato tanto con il subbuteo. A casa mia c’è il campetto e il subbuteo, dove rivedo tante situazioni di fase offensiva e fase difensiva”

Antonio Conte sottolinea anche l’obiettivo posto con il Napoli, alla firma del suo contratto triennale:

“Con il Napoli ho firmato un contratto di tre anni. L’obiettivo l’ho sempre detto: costruire delle basi solide e non delle basi dove alla fine, alla prima situazione, potessero sgretolarsi. Come primo step ci siamo messi l’obiettivo del ritorno in Europa, neanche la Champions League. Poi il fatto che noi siamo arrivati alla vittoria del campionato, nella mia testa e nella mia visione, nel mio progetto non è cambiato assolutamente niente”

Conte e la protesta degli juventini: “Solo gli stupidi vanno dietro a queste cose”

Dal momento che è stata comunicata la scelta di Antonio Conte di voler proseguire con il Napoli il suo triennale, molti juventini si sono risentiti de fatto che il mister non abbia scelto di aiutare il club bianconero. La Juve è in difficoltà, ha appena cambiato dirigenti e ha solo da poco confermato pubblicamente il suo mister, in dubbio fino all’ultimo per il Mondiale per club.

Ma Conte vuole mettere un punto anche su questo tema: