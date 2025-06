Conte a Sky Sport: “Se non fossi stato mandato via non avrei capito alcune dinamiche”

Le parole del tecnico del Napoli, il racconto della sua crescita professionale oltre le batoste.

SkySport ha mandato in onda un estratto della puntata di Federico Buffa Talks, nella quale ci sarà come protagonista Antonio Conte.

Il tecnico del Napoli ha rilasciato un’intervista a Sky Sport, e nell’estratto pubblicato in anteprima racconta dei suoi esordi sulla panchina dell’Arezzo.

Nell’analisi anche una forte presa di coscienza della crescita necessaria per poter diventare ciò che poi è riuscito a diventare oggi, poche settimane dopo la conquista dello scudetto sulla panchina del Napoli.

“Io quando arrivo ad Arezzo, pronti-via non sono allenatore. Sono uno che pensa di essere allenatore, in virtù del fatto di esser stato allenato da tutti i grandi tecnici di quel periodo. Tranne Capello, io sono stato allenato da Lippi, Sacchi, Ancelotti, Fascetti, Mazzone. Arrivo ad Arezzo e penso di essere un allenatore per questo motivo, ma non ero un allenatore. Prendo questa bella mazzata nei denti e capisco che devo studiare. Quando dico che ad Arezzo ho fatto cinque anni in uno, lì divento allenatore. Ringrazio anche il Signore di essere stato mandato via. Perché se non vengo mandato via e non capisco alcune dinamiche, e non mi metto a studiare, magari rimango l’Antonio Conte che crede di essere allenatore ma è ancora giocatore nella testa“, racconta Conte.