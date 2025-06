“Ho fatto una richiesta ad Antonio Conte”: Caprile spiazza

Ecco come andò il primo incontro tra Antonio Conte e Elia Caprile: il retroscena dell’ex portiere azzurro, prestato al Cagliari

Il portiere di proprietà del Napoli, prestato al Cagliari lo scorso gennaio, è tornato a parlare della sua esperienza in azzurro. Non è stato facile fare il secondo, alle spalle di un super giocatore come Alex Meret. Eppure Elia Caprile ha ben figurato con il club partenopeo. Lo scarso minutaggio, complice l’assenza dalle coppe europee, è stato determinante nelle scelte dell’ex Bari.

Caprile ha preferito giocare anziché continuare la stagione come secondo e magari lottare per il titolo. Se non fosse partito per Cagliari, a quest’ora sarebbe stato uno degli artefici dello Scudetto azzurro. Ai microfoni di Cronache di Spogliatoio racconta la sua decisione:

“Il ragionamento è stato semplice: volevo giocare. È un bisogno fisico che ho. Il campo e lo stadio pieno, decidere le sorti della partita… sono cose impagabili a cui non voglio rinunciare”

Caprile e l’incontro con Conte

Il Napoli ha puntato nel 2023 sul classe 2001. Essendoci Meret, il club ha voluto girare in prestito il cartellino del portiere, per farlo crescere. Dopo una buona stagione all’Empoli è tornato alla base, per svolgere il pre-campionato con Antonio Conte.

Qui ha conosciuto il metodo contiano, molto simile a quello di un suo ex allenatore al Leeds United:

“Con Conte, come con Bielsa, finché la cosa non esce perfetta in allenamento, si rimane in campo a provarla. Non c’è altra strada. Si rimane lì finché non viene. Senza lamentele e senza niente: quello che fai bene il mercoledì te lo ritrovi la domenica. Questo è stato il segreto del Napoli: non avere problemi ad accettare un mister che ti fa rimanere in campo anche due ore e mezzo perché le cose devono venirti bene e te le ritrovi in partita”

Nel corso dell’intervista, Elia spiega com’è andato il primo incontro con il mister:

“La prima volta che ci siamo sentiti gli chiesi di essere sempre diretto, anche se avesse dovuto dirmi una cosa brutta: lo è sempre stato, infatti, e nutro un profondo rispetto per lui”

Il futuro di Caprile

Visto l’obiettivo salvezza raggiunto e le buone prestazioni di Caprile, il Cagliari avrebbe voglia di acquistare a titolo definitivo il cartellino del portiere. Lo stesso Elia sembrerebbe intenzionato a restare in Sardegna.

Il riscatto del calciatore è fissato a otto milioni di euro. Al momento non è arrivata nessuna comunicazione ufficiale sull’addio del portierone, ma diversi indizi portano alla pista di un trasferimento a titolo definitivo.