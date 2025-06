David al posto di Osimhen, soluzione trovata: lo scossone

In casa Napoli, di fatto, ci sono degli importanti aggiornamenti sul futuro di David e Victor Osimhen.

Il Napoli, dopo tantissima attesa, ha finalmente ufficializzato l’ingaggio di Kevin De Bruyne. Nella giornata di ieri, infatti, il fuoriclasse belga ha svolto le visite mediche di rito per il suo nuovo club.

Con l’annuncio di Aurelio De Laurentiis dell’ingaggio di Kevin De Bruyne, dunque, è terminato il primo tormentone estivo dei tifosi del Napoli. Il secondo, invece, riguarda il futuro di Victor Osimhen. Proprio su quest’ultimo fronte, tra l’altro, bisogna registrare un importantissimo aggiornamento.

Calciomercato Napoli, novità importanti sui futuri di Osimhen e David: le ultime

Come riportato dal giornalista turco Yagiz Sabuncuoglu, infatti, il Galatasaray continua a spingere per cercare di trattenere Victor Osimhen in Turchia. Tuttavia, ovviamente, il club turco ha anche valutato un’ipotesi alternativa al nigeriano, ovvero Jonathan David.

Proprio il canadese,di fatto, potrebbe diventare il nuovo attaccante centrale del Galatasaray, sempre se non dovesse arrivare Victor Osimhen. Anche il Napoli era sulle tracce di Jonathan David che, però, è stato messo da parte dallo stesso Antonio Conte. Il tecnico salentino, infatti, avrebbe scelto Lorenzo Lucca come alternativa a Romelu Lukaku.