Boom Napoli, Manna intasca un altro sì: Conte gongola

In casa Napoli, di fatto, bisogna registrare un altro sì ottenuto in sede di calciomercato.

Dopo aver vinto lo scudetto ed ottenuto la permanenza di Antonio Conte, di fatto, il Napoli si è scatenato in sede di calciomercato. Basta pensare che, dopo quello del giovane Luca Marianucci, il club ha chiuso anche per l’arrivo di Kevin De Bruyne.

Quest’ultimo, infatti, ha effettuato nella giornata di ieri le visite mediche per il suo nuovo club per poi essere annunciato da Aurelio De Laurentiis come nuovo giocatore del Napoli. Tuttavia, oltre a De Bruyne e Marianucci, il club partenopeo starebbe vicino a chiudere un altro colpo in sede di calciomercato.

Calciomercato Napoli, altre buone notizie per Manna e Conte: ecco perché

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, infatti, il Napoli ha ottenuto un altro sì, ovvero quello di Lorenzo Lucca. Il centravanti dell’Udinese avrebbe dato il suo consenso per il passaggio nella squadra guidata da Antonio Conte.

Allo stesso tecnico salentino, come come a Giovanni Manna, piacciono tantissimo le caratteristiche di Lorenzo Lucca. Quest’ultimo, dunque, potrebbe essere l’attaccante che l’anno prossimo dovrebbe ricoprire il ruolo di alternativa a Romelu Lukaku.