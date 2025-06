Attenzione Napoli, il club temporeggia: trattativa rimandata alla prossima settimana

Tra le varie trattative e approcci avviati dal Napoli in queste settimane, alcune operazioni sono in fase di definizione mentre altre seguono un ritmo più blando. Le tempistiche sono ancora ampie e dunque le attese si prolungano.

Il Napoli ha dimostrato di essere davvero scatenato sul mercato in queste settimane: chiusi i colpi Marianucci e il colpo stellare De Bruyne, gli azzurri continuano a tenere d’occhio vari profili e, forti del blasone e della potenza economica accumulata, vogliono regalare sempre più rinforzi a mister Conte. Tuttavia, le trattative hanno bisogno di varie tempistiche e combinazioni particolari per trovare soluzioni.

La trattativa per Musah si prolunga: braccio di ferro tra Napoli e Milan

Stando a quanto riportato da Sky Sport, il Napoli continua a mantenere la propria posizione ferma per quanto riguarda l’acquisto di Yunus Musah. Visto l’accordo con il giocatore, i partenopei non ritoccheranno ulteriormente la propria offerta; d’altra parte, anche il Milan pare piuttosto fermo sulla propria posizione, decisa a trattare ma con migliori vantaggi per i rossoneri.

La stretta di mano definitiva non è ancora vicina e, pertanto, il tutto potrebbe essere rimandato alla prossima settimana. Il punto interrogativo principale sorge intorno ai bonus: il Napoli offre una cifra inamovibile, però i Diavoli vorrebbero maggiore ampiezza di eventuali bonus a proprio favore.