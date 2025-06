Napoli scatenato, grosso obiettivo in difesa: “Conte lo ha citato molte volte”

Il mister leccese ha messo un nome tra i primissimi obiettivi per la difesa: gli azzurri vorrebbero provare ad accontentarlo sul mercato

Continua il periodo d’oro del Napoli, che non intende fermarsi. La squadra allenata da Antonio Conte sta facendo vivere delle giornate indimenticabili ai propri tifosi. Dalla conquista dello scudetto, alla festa con il pullman scoperto, all’acquisto di Kevin De Bruyne. Una crescita costante di gioie ed emozioni, che viaggiano parallelamente alla costruzione di una rosa solida e forte.

Il mercato azzurro, infatti, è partito fortissimo e con largo anticipo. Mai più gli errori della scorsa estate o di gennaio. Questa volta gli azzurri vogliono arrivarci preparati, come dimostra l’accelerata ai colpi Musah e Juanlu Sanchez.

Conte vuole Hien: cosa filtra sulla trattativa con l’Atalanta

Una delle priorità assolute di Antonio Conte, sarà rinforzare la difesa. Dopo l’arrivo di Marianucci, che dovrà sostituire il quasi sicuro partente Rafa Marin, resta ancora uno slot da coprire. Il primissimo nome della lista resta Beukema, ma non è l’unico. A riportare novità, Fabrizio Romano e Matteo Moretto sul proprio canale YouTube.

Stando ai due giornalisti, infatti, il piano B corrisponderebbe a Matteo Scalvini, ma per l’Atalanta è praticamente incedibile ed ecco quindi che dalla Dea spunterebbe un altro profilo molto gradito al mister leccese: Isak Hien.

“Antonio Conte lo ha nominato più volte nel corso delle riunioni sul mercato”.

Un’apertura totale a un nome che conosce bene la Serie A. Anche in questo caso trattativa molto complessa per la posizione dell’Atalanta, ma al giocatore piacerebbe la destinazione. Lavori in corso, quindi, per accontentare le richieste di Conte.