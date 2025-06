Napoli, pressing costante da 40 milioni: la richiesta di Conte

Il Napoli è in pressing costante su un top player che piace tantissimo al mister Antonio Conte: servono 40 milioni di euro per chiudere l’affare

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis è scatenato sul mercato. Quest’oggi è il giorno del primo acquisto ufficiale della nuova stagione. È infatti atterrato a Fiumicino per sostenere le visite mediche il fuoriclasse Kevin De Bruyne, che firmerà il contratto che lo legherà agli azzurri per almeno i prossimi due anni.

Nonostante ciò, il bello deve ancora venire. Nei prossimi giorni, i tifosi partenopei si aspettano che vengano chiusi anche altri colpi importanti in entrata, viste le intenzioni del patron di rinforzare in maniera importante la rosa a disposizione di mister Antonio Conte. Proprio quest’ultimo avrebbe esplicitamente chiesto un calciatore di Serie A: per chiudere l’affare servono 40 milioni di euro.

Calciomercato Napoli, Conte vuole Ndoye: pressing costante degli azzurri sull’ esterno

Il Napoli vuole Dan Ndoye. Il Bologna, la squadra in cui milita lo svizzero, ha aperto alla cessione. L’esterno 24enne è in cima alla lista dei desideri di Antonio Conte e il d.s. Giovanni Manna ha intenzione di accontentare il tecnico salentino. L’unico ostacolo, ad oggi, è il prezzo del cartellino decisamente alto.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, infatti, per convincere gli emiliani a lasciar partire il loro gioiello servono almeno 40 milioni di euro. Per arrivare a Ndoye, il Napoli è pronto a fare un sacrificio importante, probabilmente non fino a questo punto. Intorno ai 30/35 milioni di euro si potrebbe chiudere. All’esterno è stato riservato lo spazio rimasto vuoto in rosa dopo l’addio di Khvicha Kvaratskhelia e il mancato riscatto di Noah Okafor dal Milan.

Napoli, Ndoye è il profilo giusto per Conte: gol, dribbling, velocità e duttilità

Antonio Conte ha messo gli occhi su Dan Ndoye già durante lo scorso mese di gennaio. Il calciatore, sotto la guida di Vincenzo Italiano, in questa stagione si è consacrato come uno degli esterni più forti in Serie A. Lo svizzero è dotato di grande gamba, un ottimo dribbling ed ora ha imparato anche ad essere più freddo in zona gol.

L’elemento in più che ha convinto mister Conte è la grande duttilità del classe 2000: Ndoye, infatti, può giocare sia sull’out di destra che di sinistra con la stessa qualità. Manna è all’opera per convincere il Bologna ad abbassare le pretese, ma non sarà facile. Il d.s. rossoblù, Giovanni Sartori, non sembra al momento orientato a fare un passo verso il Napoli.