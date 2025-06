De Bruyne day, De Laurentiis lascia gli uffici della Filmauro – VIDEO

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha lasciato il suo ufficio nella sede della Filmauro per raggiungere Kevin De Bruyne

Questa mattina, intorno alle ore 9.06, Kevin De Bruyne è finalmente atterrato a Roma. Il centrocampista sta sostenendo le visite mediche di rito a Villa Stuart, il luogo in cui si svolgono i check-up dei nuovi acquisti del Napoli. È tutto pronto, dunque, per la tanto attesa ufficialità.

Sono in tantissimi i tifosi partenopei che oggi hanno atteso l’arrivo di Kevin all’aeroporto di Fiumicino, dove il centrocampista è arrivato con un volo privato da Bruxelles. In questi istanti, il presidente Aurelio De Laurentiis ha lasciato i propri uffici della Filmauro per raggiungere il calciatore ormai ex Manchester City, assieme al quale firmerà il contratto che legherà il belga ed i partenopei per almeno i prossimi due anni.

Il sogno è finalmente diventato realtà: Kevin De Bruyne è il nuovo fuoriclasse del Napoli.