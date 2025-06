De Bruyne al Napoli, sorpresa last minute: il retroscena cambia i piani

Il Napoli ha definito l’affare De Bruyne: visite mediche programmate per oggi, ma c’è stata una novità che ha cambiato i piani del belga

L’attesa è finita: Kevin De Bruyne sarà un nuovo calciatore del Napoli. L’ormai ex capitano del Manchester City, dopo una vita in Inghilterra, è pronto a legarsi ai Campioni d’Italia per almeno i prossimi due anni. Manca solo l’annuncio ufficiale da parte del presidente Aurelio De Laurentiis, per quello che rappresenterà uno dei colpi più importanti della storia del club.

Nonostante le visite mediche programmate nella giornata odierna e la grande euforia generale, nella giornata di ieri il calciatore belga si è reso protagonista di uno spiacevole evento che ha cambiato improvvisamente i piani originali: nulla di preoccupante, ma c’è da risolvere questo piccolo nuovo problema.

De Bruyne, intoppo sulla ricerca dell’abitazione a Napoli: tutto da rifare per la casa a Posillipo

Kevin De Bruyne ha dovuto ricominciare da zero le trattative per l’acquisto di una casa a Napoli nella giornata di ieri, tutto da rifare per l’abitazione già opzionata in zona Posillipo. Questo il retroscena emerso nelle ultime ore, che ha complicato leggermente i piani del belga.

A riportarlo è l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, che svela anche l’arrivo in città di uno dei suoi legali per risolvere la questione il prima possibile. Alla fine, la sensazione è che le cose per De Bruyne andranno per il verso giusto. Per quanto riguarda l’annuncio con il club azzurro, invece, tutto procede secondo la tabella di marcia. Le visite mediche avverranno nella giornata odierna a Roma, come prestabilito.