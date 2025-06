“Come si pronuncia De Bruyne”, lo svela il padre del fuoriclasse – VIDEO

Il padre di Kevin De Bruyne, il nuovo fuoriclasse del Napoli, ha svelato a tutti come si pronuncia correttamente il cognome del figlio, e non solo

A Napoli nella giornata odierna è stata fatta la storia. Il fuoriclasse Kevin De Bruyne, atterrato a Fiumicino alle 9:06 ed ora impegnato a Villa Stuart per le visite mediche di rito, sarà un nuovo calciatore degli azzurri. A Roma, ma anche e soprattutto nel capoluogo campano, la gioia del tifo partenopeo è incontenibile.

A rendere ancor più speciale il primo giorno di Kevin De Bruyne a Napoli ci ha pensato il padre del fenomeno ex Manchester City. L’uomo ha svelato prima la corretta pronuncia del cognome del figlio, e poi ha spiegato i motivi che hanno portato il ragazzo a scegliere il progetto azzurro.

Napoli, parla il papà di De Bruyne: “In Inghilterra sbagliano ancora la pronuncia! Kevin è qui grazie a Conte”

Il papà di Kevin De Bruyne ha deciso di rilasciare alcune dichiarazioni importanti alla stampa mentre il figlio sta ultimando le visite mediche per il Napoli a Villa Stuart.

L’uomo ha prima svelato la corretta pronuncia del cognome De Bruyne, per poi sottolineare in maniera simpatica che in Inghilterra continuano a sbagliarla dopo 10 anni. Poi, ha voluto rivelare i motivi dietro la scelta del Napoli di Kevin:

“Perché Kevin ha scelto il Napoli? Era interessato a giocare ad alti livelli per ancora un paio d’anni. Ci aspettavamo un’accoglienza più calda rispetto al Manchester. Lui è sereno. Vuole dare il massimo. Quanto è stato importante Conte nella scelta? L’allenatore è stato molto importante nella scelta del progetto sportivo”