“Conte gli ha chiesto di restare”, il retroscena stupisce tutti: era in uscita dal Napoli

L’agente svela un retroscena su un calciatore del Napoli: “Conte gli ha chiesto di restare”.

Il Napoli ha tanto da fare sul mercato, non solo sul piano delle entrate. In uscita, infatti, bisognerà trovare sistemazione ad alcuni calciatori che hanno trovato poco spazio in questa stagione e che possono essere sostituiti da calciatori in grado di aumentare ancora di più la concorrenza interna. In più, in tanti rientreranno dai prestiti e dovranno cercare una nuova sistemazione.

Agente Zerbin: “Conte gli aveva chiesto di restare”

La situazione di Alessio Zerbin sembra quella di una nuova cessione dopo il rientro dal prestito al Venezia a cuasa della mancata salvezza del club. Ne ne ha parlato il suo entourage Giulio Marinelli ai microfoni di Radio Marte, svelando un dettaglio: Conte voleva in realtà la sua permanenza a gennaio.

Marinelli ha inanzitutto definito come ci si muoverà in questa sessione di mercato, svelando come in realtà Conte non volesse la sua cessione:

“Il futuro di Zerbin è tutto da decidere, è legato da un contratto lungo con il Napoli. Presto parleremo con il club. In ogni caso per noi è finita la stagione dei prestiti: vorremmo che trovasse spazio stabilmente in una squadra. Conte pose il veto alla sua cessione in estate, a gennaio parlò con Alessio e gli chiese di restare, cosa di cui è stato molto felice. Ha fatto una grande scuola con Conte, ma giocava oggettivamente pochissimo e così ha colto l’occasione di trasferirsi al Venezia”.

Futuro Zerbin tutto da definire: parla l’agente

Sul futuro Marinelli spiega le ambizioni del suo assistito:

“L’obiettivo adesso è qualche squadra di Serie A. Se il Napoli vuole trattenerlo su presupposti tecnici in linea con le idee di Zerbin, andrà bene. Altrimenti valuteremo altre soluzioni. Bologna? Non ne abbiamo mai parlato. Ha avuto l’apprezzamento da Sartori ma non c’è stato un interessamento concreto. Ci sono diverse richieste per lui e alcune di queste sono arrivate anche al Napoli”.

Insomma, ancora oggi le porte ad una permanenza di Zerbin non sembrano essere del tutto chiuse. Sicuramente, il giocatore lecitamente chiederà a Conte di avere un ruolo di maggiore rilevanza nella rosa rispetto a quello avuto nei sei mesi napoletani della scorsa satgione, con una sola presenza da titolare in Coppa Italia. A Venezia, invece, Zerbin ha racimolato ben 17 presenze da titolare, in cui ha collezionato anche 1 gol e 1 assit.