Rivoluzione Napoli, sono due i big a rischio: cosa sta succedendo

Il DS azzurro Giovanni Manna continua a lavorare su più fronti, anche in uscita: la notizia preoccupa il mondo Napoli

ll Napoli continua a lavorare per regalare la miglior rosa possibile a Conte. Dopo un campionato chiuso con il quarto tricolore, il club partenopeo non ha alcuna intenzione di sedersi sugli allori.

La permanenza del tecnico salentino ha già portato a un’accelerazione decisa sul fronte del mercato, con il direttore sportivo Giovanni Manna attento a individuare i profili ideali per dare forma a una squadra capace di esprimere il calcio voluto dal mister.

Napoli, non solo De Bruyne: centrocampo rivoluzionato

L’affare che sta infiammando l’ambiente è quello legato a Kevin De Bruyne: il centrocampista ex Manchester City è atteso in città giovedì per le visite mediche. Una mossa da capogiro che accende sogni e aspettative.

Ma mentre si lavora ai grandi colpi in entrata, ci sono scelte difficili che si profilano all’orizzonte. Come riportato da La Repubblica, nell’edizione napoletana di oggi, due colonne del centrocampo rischiano seriamente di salutare: Zambo Anguissa e Stanislav Lobotka.

Lobotka e Anguissa ai saluti?

Le cessioni non sono ancora decise, ma c’è apertura da parte del club nel caso arrivassero proposte importanti. In sostanza: nessuno è incedibile.

Il Napoli, in linea con la visione pragmatica di Conte, vuole costruire un centrocampo nuovo, forse più fisico e verticale, senza rinunciare alla qualità. E se per farlo servirà sacrificare qualche big, la società non si tirerà indietro.