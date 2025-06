Osimhen al posto di Leao, boom Milan: Napoli avvisato

In casa Napoli, di fatto, bisogna registrare un importante retroscena sul futuro di Osimhen.

Il Napoli, dopo aver vinto lo scudetto, è sicuramente tra i club più attivi in sede di calciomercato. L’intenzione del club partenopeo, infatti, è quella di allestire una squadra che sia in grado di farsi trovare pronta per una stagione che promette davvero ricca di partite.

Basta pensare che gli uomini di Antonio Conte dovranno disputare: Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa italiana. Il calciomercato del Napoli, però, è legato anche alla cessione di Victor Osimhen, il quale ha rifiutato l’offerta mostre dell’Al-Hilal di Simone Inzaghi. Nel frattempo, però, bisogna registrare anche un altro retroscena di mercato che ha davvero spiazzato tanto.

Milan, idea Osimhen: ecco tutti i dettagli

Secondo quanto riportato dalla redazione del ‘Corriere della Sera’, infatti, il nigeriano potrebbe diventare un obiettivo reale del Milan in caso di una cessione di Rafael Leao. Quest’ultimo, di fatto, è corteggiatissimo da una big europea come il Bayern Monaco.

Victor Osimhen era seguito anche dalla Juventus, ma poi si è defilata con l’addio di Giuntoli. Il bomber nigeriano, di fatto, aspetta anche la Premier League. Anche se le squadre inglesi non avrebbero la forza di garantire lo stipendio ricchissimo che richiede la punta centrale, ma attenzione sempre al Manchester United. I’ Red Devils’, infatti, potrebbero avere il budget necessario con la possibile cessione di Hojlund all’Inter di Chivu.