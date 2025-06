Attenzione Napoli, l’Inter vuole ‘vendicarsi’: cena per soffiare la scelta di Conte

L’Inter, dopo aver perso lo scudetto, vuole ‘vendicarsi’ del Napoli.

Napoli ed Inter, di fatto, hanno dato vita ad una lotta scudetto davvero bellissima. Basta pensare che la squadra guidata da Antonio Conte ha dovuto aspettare l’ultima giornata di campionato contro il Cagliari per festeggiare al Maradona il quarto scudetto della sua storia.

Ma, oltre al campionato, l’Inter ha poi perso anche la finale di Champions League contro il PSG. Proprio dopo questa netta sconfitta, di fatto, Simone Inzaghi ha salutato la ‘Beneamata’ per andare all’Al-Hilal. Al suo posto, quindi, è stato preso Chivu. Ma l’ultima notizia di calciomercato sul team nerazzurro riguarda anche il Napoli.

Napoli, l’Inter vuole soffiare un giocatore ad Antonio Conte: le ultime

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, infatti, Marotta Ausilio e Baccin hanno incontrato questa sera Cherubini (amministratore delegato del Parma) per parlare sicuramente del futuro di Bonny.

Il centravanti, di fatto, è un obiettivo importante dell’Inter per rinforzare il proprio reparto offensivo. Ma sull’attaccante del Parma c’è anche il forte interesse del Napoli. Conte, infatti, considera Bonny come il profilo perfetto per ricoprire il ruolo di vice Lukaku.