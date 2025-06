Calciomercato Napoli, contatti vivi per il ‘sogno mondiale’: le ultime

Il club azzurro è scatenato sul mercato: il direttore sportivo Manna è in contatto per chiudere una trattativa da urlo.

Il Napoli fa sul serio. Il ds azzurro Manna sta cercando in tutti i modi di rinforzare la rosa di mister Conte, monitorando i migliori giocatori presenti sul mercato. Dopo aver praticamente chiuso la trattativa con Kevin De Bruyne, il Napoli mette nel mirino un altro top player: in corso i primi contatti tra la dirigenza partenopea e il giocatore.

Il Napoli non si ferma: contatti sempre più vivi con Nusa

Il Napoli domina il calciomercato in Italia. A testimoniarlo è Sky che riporta le trattative più recenti del club azzurro. Contatti vivi tra i partenopei ed Antonio Nusa, esterno norvegese in forze al Lipsia. Il classe 2005 è uno dei talenti più promettenti del panorama calcistico: l’ex Club Brugge ha dimostrato le sue qualità anche contro la Nazionale Italiana, siglando una rete a dir poco fantastica e, dunque, avvicinando la Norvegia al sogno Mondiale.

Trattative avanzate anche per il reparto difensivo. Il sogno per la difesa azzurra è Giorgio Scalvini, ma l’Atalanta non cede e farà di tutto per non perdere il proprio gioiello. Continuano i contatti con Sam Beukema in attesa di una risposta da parte del Bologna. Nel mirino di Manna c’è anche un difensore del Chelsea: Trevoh Chalobah potrebbe essere il colpo a sorpresa per rinforzare la rosa di Antonio Conte.