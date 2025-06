Gyokeres al Napoli? L’annuncio dal Portogallo è nettissimo: lo Sporting Lisbona non torna più indietro!

Il Napoli è sulle tracce di Viktor Gyokeres. Intanto, è arrivato un annuncio cruciale da parte del presidente dello Sporting Lisbona.

Da diversi giorni il Napoli è al centro delle voci di mercato. Il club azzurro, dopo aver alzato al cielo lo Scudetto, è pronto a creare una squadra all’altezza attraverso la quale ottenere nuovi successi. Dopo il colpo (ormai chiuso) che porta il nome di Kevin De Bruyne, il presidente De Laurentiis potrebbe portare alla Corte del Vesuvio un altro campionissimo. Di seguito le ultimissime su Viktor Gyokeres.

Viktor Gyokeres è l’uomo del momento. L’attaccante svedese ha rubato la scena (ancora una volta) durante la stagione da poco terminata, motivo per il quale tanti club sono sulle sue tracce. Il valore del giocatore è inestimabile e nelle ultime ore anche il Napoli avrebbe fatto registrare il proprio interesse.

A tal proposito, però, il presidente dello Sporting Lisbona ha voluto chiarire con fermezza le proprie intenzioni e quelle della società. Di seguito le parole di Frederico Varandas che ha parlato ai microfoni di “O Jogo” analizzando l’intera questione.

“Siamo sempre stati chiari sulla questione. Una delle maggiori preoccupazioni dell’agente è legata alla clausola da 100 milioni di euro che noi però non faremo valere. Non chiederemo questo. Una cosa però è certa: Gyokeres non partirà per 60 milioni più 10. Non ho intenzione di farmi ricattare o altro, queste cose con me non funzionano”.