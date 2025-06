Gatti-Napoli, la decisione è inaspettata: lo scenario spiazza tutti

Il Napoli continua ad essere sulle tracce di Federico Gatti. Intanto, una decisione avrebbe creato uno scenario inatteso.

La stagione del Napoli si è conclusa da alcune settimane, ma intanto il club azzurro è già pronto a pensare al futuro. In modo particolare, da diversi giorni, si starebbe lavorando al mercato in entrata. Uno dei reparti da rinforzare è senza dubbio la difesa, la quale necessita di nuovi interpreti affidabili. A tal proposito, il nome di Federico Gatti si posizionerebbe tra i profili in pole position.

Gatti pronto al rinnovo con la Juventus: si complica la pista Napoli?

Il nome di Federico Gatti continua ad essere accostato al Napoli. Negli ultimi giorni, la Juventus ha archiviato il proprio rapporto lavorativo con Cristiano Giuntoli. L’ormai ex dirigente bianconero ha lavorato a lungo per il rinnovo del difensore, il quale però non ha mai firmato il nuovo contratto.

Ora la palla è passata nelle mani di Damien Comolli, direttore generale della “nuova” Juventus. Come riportato da “Tuttomercatoweb.com”purtroppo per il Napoli, però, anche il dirigente francese vorrebbe blindare Federico Gatti. Infatti, il rinnovo del difensore è già fissato sull’agenda della società come tema prioritario.

A questo punto, la trattativa tra Juventus e Napoli potrebbe già morire sul nascere. Non a caso, il DS Manna starebbe già sondando altre piste in vista dei possibili colpi in difesa.