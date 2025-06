De Bruyne al Napoli, l’ultim’ora fa sognare i tifosi: sta accadendo in questi minuti

Il Napoli è sempre più vicino a Kevin De Bruyne. Quest’ultimo, svolgerà le visite mediche nella giornata di domani per poi legarsi al club azzurro per i prossimi anni.

L’attesa sta per terminare: Kevin De Bruyne è pronto a diventare un nuovo calciatore del Napoli. Il calciatore belga, dopo aver detto addio al Manchester City, è pronto a legarsi al club azzurro in vista dei prossimi anni. Ormai manca solo l’annuncio ufficiale per quello che rappresenterà uno dei colpi più importanti dell’estate.

La moglie di De Bruyne è a Napoli: l’aggiornamento

Sono ore caldissime in casa Napoli. Dopo una trattativa lunghissima, il club azzurro è riuscito a portare Kevin De Bruyne in maglia azzurra. Il belga, terminati gli impegni con la Nazionale, è pronto a sottoporsi alla visite mediche di rito. Quest’ultime sono in programma domani a Roma.

Dopo aver fatto ciò, il calciatore si legherà al club azzurro per i prossimi anni. Intanto, come raccontato da Francesco Modugno, giornalista di Sky, la moglie del centrocampista sarebbe già in città. Con ogni probabilità si tratterebbe di un “blitz” di mezza giornata, mentre la casa a Posillipo è già in fitto.

Dopo la toccata e fuga da parte della moglie, sarà la volta di Kevin De Bruyne. Quest’ultimo, si legherà al club azzurro ed inizierà a lavorare con Conte per portare nuovi successi alla Corte del Vesuvio.