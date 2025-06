Dal Milan al Napoli, Musah è una scelta di Conte: ecco perchè

Il mercato del Napoli è pronto a entrare prepotentemente nel vivo, con il direttore sportivo Giovanni Manna già all’opera per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione.

Con l’arrivo ormai certo di Kevin De Bruyne, gli azzurri continuano la ricerca di un profilo di spessore per completare la mediana. Gli occhi sono puntati su Yunus Musah, centrocampista classe 2002 di proprietà del Milan. La trattativa è in fase avanzata, e in tal senso sono arrivati aggiornamenti significativi dall’edizione odierna de ‘La Repubblica’.

Musah scelto da Conte, si chiude tra 22 e 25 milioni

La trattativa tra i due club è ben avviata, con una valutazione che oscilla tra i 22 e i 25 milioni di euro, come riportato dal quotidiano.

Antonio Conte ha dunque espressamente richiesto l’americano, apprezzandone dinamicità, fisicità e capacità di coprire più ruoli a centrocampo. Musah, arrivato al Milan dal Valencia la scorsa estate, potrebbe rilanciarsi sotto la guida di Conte in un progetto tecnico costruito su misura. Il Napoli accelera per regalare al nuovo allenatore un centrocampo competitivo sin da subito.

Nel frattempo, anche Fabrizio Romano ha confermato che nella giornata di oggi è previsto un incontro tra il club partenopeo e Milan per cercare di chiudere l’affare con la formula del trasferimento a titolo definitivo. L’operazione si muove dunque verso la fase decisiva.