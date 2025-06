Dalla Juve al Napoli, intreccio devastante: che duello

Per la Juve e per il Napoli, di fatto, bisogna segnalare delle importantissime novità.

Una volta terminato il campionato con la vittoria del Napoli, di fatto, ci sono state tante indiscrezioni di calciomercato che hanno legato proprio il club partenopeo e la Juventus. I dirigenti del club bianconero, infatti, hanno tentato di convincere Antonio Conte a tornare alla guida della ‘Vecchia Signora’, ma poi il tecnico salentino ha scelto di restare sulla panchina partenopea.

Oltre ad Antonio Conte, di fatto, Napoli e Juventus sono unite anche dall’interessamenteo del club bianconero per Victor Osimhen. Ma in queste ore, in attesa di conoscere il futuro del bomber nigeriano, il team azzurro e quello juventino sono legati tra di loro per un’altra notizia di calciomercato.

Calciomercato Napoli, duello con la Juve: ecco gli ultimi aggiornamenti

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sportitalia’, infatti, sia il Napoli che la Juve sono sulle tracce di Yeremay Hernandez del Deportivo de La Coruna. Il classe spagnolo 2002, di fatto, era stato accostato già a gennaio al club partenopeo, ma poi non è accaduto nulla.



Calciomercato Napoli, duello con la Juve: ecco gli ultimi aggiornamenti (Ansa Foto) spazionapoli.itYeremay Hernandez sembrava vicino al Como di Cesc Fabregas, ma poi è cambiato tutto. Da segnalare per lo spagnolo anche l’interesse dello Strasburgo, squadra satellite del Chelsea di Enzo Maresca.