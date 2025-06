Zirkzee al Napoli? Super intreccio di mercato con il Manchester United

Zirkzee potrebbe essere il prossimo numero nove del Napoli per la prossima stagione: intreccio di mercato possibile con i Red Devils

L’estate è da sempre il terreno fertile per il calciomercato ed i suoi rumors. Non è un mistero che il Napoli è alla ricerca di un nuovo centravanti di spessore in vista della prossima stagione da affiancare a Romelu Lukaku.

Le chiacchiere di mercato spesso hanno coinvolto Joshua Zirkzee. L’ex Bologna ha voluto rischiare lasciando la Serie A dopo solo una stagione al top, ma l’azzardo non ha portato i frutti sperati. Potrebbe esserci così un addio al Manchester United dopo solo un anno e l’accostmanento al Napoli diventa inevitabile.

Calciomercato Napoli, possibile scambio Osimhen-Zirkzee: la situazione

Il Napoli potrebbe accogliere Joshua Zirkzee e salutare definitivamente Victor Osimhen in un colpo solo. Dall’Inghilterra, infatti, continuano a rimbalzare voci sul possibile approdo del nigeriano in terra inglese, con il Manchester United pronto ad imbastire un’importante trattativa che prevederebbe l’inserimento dell’attaccante olandese come contropartita.

Questo è quanto emerge dell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che svela inoltre un retroscena clamoroso. Dietro al rifiuto di Victor Osimhen all’Al-Hilal potrebbe esserci in realtà il forte interesse del Manchester United. Al momento, i Red Devils non hanno ancora mosso passi ufficiali con il Napoli, ma starebbero studiando la strategia migliore per convincere Aurelio De Laurentiis ad aprire una trattativa.

Napoli, soldi più Zirkzee per arrivare ad Osimhen: ecco il piano dello United

Il Manchester United sogna Victor Osimhen. L’idea dei Red Devils sarebbe quella di inserire alcune contropartite tecniche all’interno dell’offerta, accompagnate comunque da un conguaglio economico importante. A gennaio i due club avevano trattato per Alejandro Garnacho, ma alla fine l’argentino è rimasto a Manchester. Il Napoli lo considerava un sostituto all’altezza di Kvara, e lo United ha perso l’occasione di incassare 50 milioni di euro.

Garnacho, ormai, rappresenta il passato. Per il presente, il Manchester United starebbe valutando di offrire al Napoli soldi più Zirkzee come possibile pedina per arrivare al bomber del terzo Scudetto della storia partenopea.

L’olandese non ha rispettato le aspettative in Premier League, ma in Italia ha lasciato un ottimo ricordo. L’assenza di soluzioni ulteriori per il Napoli in ottica Osimhen dopo la trattativa arenata con l’Al-Hilal e la necessità di un altro centravanti potrebbero essere un assist alla buona riuscita di questo complesso affare.