“Trattativa più semplice’, la priorità di Conte è ad un passo: boom Napoli

L’obiettivo di Conte si avvicina sempre di più agli azzurri: la trattativa sembra essersi sbloccata definitivamente.

Prosegue il calciomercato del Napoli. Il direttore sportivo Giovanni Manna è costantemente al lavoro per rinforzare la rosa guidata da Antonio Conte. Vicinissime all’ufficialità le trattative per Marianucci e De Bruyne: l’ex Empoli è già stato a Castel Volturno, mentre il centrocampista belga è atteso in città in questa settimana.

Nel frattempo arrivano novità su un’altra trattativa importante del Napoli. Uno dei profili che più convincono Antonio Conte è sempre più vicino al club azzurro: la trattativa è ormai in discesa.

Marchetti: “Beukema-Napoli la trattativa più semplice”

L’esperto di mercato Marchetti ha evidenziato dei miglioramenti nella trattativa per l’olandese: contatti tra i due club, con Beukema sempre più convinto del trasferimento al Napoli.

Durante un suo intervento ai microfoni di Sky Sport 24, il giornalista Luca Marchetti ha dato degli aggiornamenti sulla trattativa tra Napoli e Bologna per Sam Beukema. La volontà principale del difensore olandese è di restare nel campionato italiano e trasferirsi a Napoli. Nel frattempo le due squadre sono al lavoro per trovare un accordo sul prezzo del cartellino del difensore: