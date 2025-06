De Bruyne è del Napoli: annunciato finalmente il giorno delle visite mediche

In casa Napoli, dopo le visite mediche di Marianucci di quest’oggi, bisogna segnalare quelle di visite mediche.

Dopo aver vinto lo scudetto, di fatto, il Napoli vuole regalare ad Antonio Conte una squadra che sia in grado di essere competetiva nelle quattro competizioni dell’anno prossimo. Gli azzurri, infatti, giocheranno partite del campionato di Serie A, Coppa Italia, Champions League e Supercoppa italiana.

Il Napoli, dunque, è molto attivo in sede di calciomerato. Dopo Luca Marianucci, che quest’oggi ha svolto le visite mediche rito, il team partenopeo è pronto ad accogliere anche Kevin De Bruyne.

Napoli, ecco quando De Bruyne farà le visite mediche: i dettagli

Come riportato da ‘Sportitalia’, infatti, è tutto fatto per il passaggio del calciatore belga al Napoli. L’ormai ex Manchester City, dunque, effettuerà nella giornata di giovedì le tanto attese visite mediche.

I tifosi del Napoli, dunque, tra due giorni potranno finalmente abbracciare uno dei giocatori più forti a livello mondiale di questi ultimi anni . Ricordiamo che De Bruyne firmerà un contratto biennale con opzione per il terzo.