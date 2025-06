Napoli beffato da Marotta: Inter in pole, Chivu è stato decisivo

Il Napoli rinuncia a un colpo di mercato: l’Inter è in vantaggio per un attaccante.

Duro colpo per il Napoli di Antonio Conte che potrebbe rinunciare ad un obiettivo di mercato. Il club partenopeo, guidato dal direttore sportivo Giovanni Manna, aveva messo un calciatore del Parma in cima alla lista dei desideri, vedendo in lui il profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo.

Sembrerebbe però che Marotta sia stato più incisivo, strappando al Napoli e alle altre concorrenti la trattativa e concludendo un accordo informale con il club emiliano.

Nessun accordo con il Napoli, per il Parma c’è prima l’Iter

Ange-Yoan Bonny, 21 anni, è uno dei talenti più promettenti della Serie A. Velocità esplosiva, fisicità e capacità di attaccare la profondità: queste le sue caratteristiche che lo rendono un profilo ideale per il calcio moderno. Molte le squadre di Serie A che sono interessate al calciatore, tra queste anche il Napoli.

Sembrerebbe però che proprio l’Inter si sia mossa con maggiore rapidità per essere in cima alla lista delle squadre preferite dal club emiliano e dal calciatore. Il vantaggio dei nerazzurri nasce proprio dagli ottimi rapporti di intesa con il Parma, e ovviamente, all’intesa tra Bonny e Chivu – attuale CT dell’Inter e suo ex allenatore.