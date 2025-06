David a un passo, ma Conte vuole Bonny: il motivo della scelta fa discutere

Sembrava fatta per Jonathan David al Napoli, ma Antonio Conte spinge invece per l’arrivo di Bonny: svelato il motivo della scelta che fa discutere.

Sono iniziate le prime mosse di questo calciomercato estivo e il Napoli è già fortemente al lavoro per rinforzare il proprio organico. L’intenzione è quella di regalare un organico di livello a una squadra che ambisce alla riconferma in Serie A e che vuole giocarsi un ruolo importante anche nella UEFA Champions League.

Tra le varie mission del direttore dell’area sportiva del club azzurro, Giovanni Manna, c’è quella di rinforzare il reparto offensivo, con un occhio in particolare al ruolo della punta centrale. Sembrava praticamente fatta per l’arrivo di Jonathan David, ma in queste ore Antonio Conte spinge per Bonny: quest’ultimo, infatti, viene ritenuto più adatto, anche nelle caratteristiche, a una coabitazione con Romelu Lukaku.

Notizie Calcio Napoli, Conte vota Bonny: la motivazione tattica

Il Napoli vuole mettere la freccia per Bonny, attaccante del Parma seguito negli ultimi mesi anche dall’Inter, che dovrà prima attendere di risolvere il nodo legato alla panchina.

Una scelta che nasce da necessità tecnico – tattiche, così come sottolineato da La Repubblica oggi in edicola:

“Il Napoli lo ha trattato nei mesi scorsi (Jonathan David, ndr), i suoi agenti sono stati pure in città per ascoltare la proposta del club azzurro. Negli ultimi giorni, però, c’è stata la frenata. Si cercano altre caratteristiche, quelle che incarna alla perfezione Bonny. L’idea è chiara: affiancare un giovane a Lukaku in modo da crescere con i consigli di un bomber di grande esperienza come Big Rom”.

Ultime calciomercato Napoli, tutte le novità sugli azzurri

Salvo sorprese, dunque, il Napoli non dovrebbe più puntare su Jonathan David, calciatore che è stato a un passo dalla maglia azzurra. Bonny rappresenterebbe il giusto compromesso per Antonio Conte, che comunque ha invocato in queste settimane un mercato di livello per continuare a crescere un Napoli che è stato già capace di portare a casa uno Scudetto, il quarto dei suoi quasi cento anni di storia.

Il club azzurro, così come ammesso dallo stesso Aurelio De Laurentiis, è pronto ad assecondare le richieste da parte del suo tecnico, feeling alla base di una nuova stagione che, si spera, possa essere quella della conferma in casa azzurra, dopo un’annata che resterà sempre nel cuore della gente di Napoli.