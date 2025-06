“Ho amato Napoli”: l’ultimo saluto da brividi dell’ex azzurro

Il commoventa saluto di un ex calciatore che lascia Napoli a titolo definitivo. Ecco cosa ha scritto sui social.

Natan. Il brasiliano ha ufficialmente lasciato la città per approdare al A lasciare Napoli è. Il brasiliano ha ufficialmente lasciato la città per approdare al Real Betis in Liga che lo ha riscattato dopo l’anno in prestito. Ha indossato solo per un anno la maglia partenopea giocando al fianco di Osimhen e Kvaratskelia.

L’annuncio, confermato dal club, chiude un capitolo importante per il giovane centrale, che ha voluto salutare la città con un messaggio carico di emozione.

Natan saluta Napoli: il commovente messaggio di addio

Arrivato nell’estate del 2023, Natan ha disputato 21 presenze con il Napoli, mostrando qualità e potenziale, pur non riuscendo a conquistare un posto fisso in squadra. Ha scritto sui social un commovente messaggio in cui ha ringraziato i compagni, lo staff e i supporters per il sostegno, sottolineando come Napoli rimarrà per sempre nel suo cuore.

Non posso fare a meno di ringraziare Napoli per aver creduto in me e per essere stata la mia porta d’accesso all’Europa. Ho imparato, ho fatto amicizia e ho amato questa città. Vi seguirò da lontano, tifando sempre per i vostri successi.

Il trasferimento al Betis rappresenta una nuova sfida per Natan, che cercherà di affermarsi in un campionato competitivo come quello spagnolo dopo la buona stagione disputata proprio al Betis.