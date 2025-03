Napoli, il Betis vuole Natan a titolo definitivo: la prima offerta per De Laurentiis

Il Betis sarebbe intenzionato ad acquistare a titolo definitivo Natan dal Napoli: il club spagnolo avrebbe recapitato la prima offerta ufficiale

Arrivano grosse novità sul futuro di Natan, difensore brasiliano acquistato dal Napoli durante l’estate del 2024. Il centrale, uno degli oggetti del mistero della scorsa terribile stagione partenopea, è stato ceduto in prestito al Betis, dove avrebbe convinto per le sue prestazioni. In Spagna, è il miglior difensore per intercetto di dribbling.

I bianco-verdi sono anche sesti in classifica e rientrano nelle prime 10 migliori difese per gol subiti. Segnale che anche Natan sta dando il suo contributo con oltre 2500 minuti giocati e 1 gol e 1 assist all’attivo. A fine giugno il suo accordo con il Betis terminerà e tornerà al Napoli, che detiene ancora un accordo totale sul suo contratto.

Natan lascia il Napoli ? Arriva l’offerta del Betis

Antonio Conte ha lavorato con il brasiliano fino a metà gennaio, ma ha preferito farlo partire lo stesso. In questa stagione il classe 2001 ha iniziato a farsi le ossa in un top campionato europeo. Grande occasione per tornare migliorato in Italia. Quasi sicuramente, il tecnico dei partenopei vorrà valutare il suo percorso prima di lasciarlo partire. Specie perché il Napoli perderà Juan Jesus e piazzerà, quasi sicuramente, Rafa Marin in prestito in estate.

La idea del área deportiva del Betis, con Manu Fajardo al frente, es fichar de forma definitiva al central brasileño Natan Bernardo de Souza, por 8 millones de euros, del Nápoles. La cifra también es baja para todo lo que ha hecho el jugador con la camiseta verdiblanca, que se… pic.twitter.com/D8osIvwyyg — Matteo Moretto (@MatteMoretto) March 9, 2025

Per convincere il Napoli, dunque, il Betis dovrà offrire di più degli 8 milioni riportati dall’esperto di mercato Matteo Moretto. La cifra non convincerebbe particolarmente il presidente De Laurentiis, ma ogni discorso verrà rinviato in estate.

