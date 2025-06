Dopo Spalletti, un altro ex Napoli alla guida della Nazionale

Contatti fittissimi tra la Federazione Italiana e il prossimo candidato come commissario tecnico della Nazionale: è un ex Napoli

Luciano Spalletti è stato esonerato a poche ore dal match Italia-Moldova, valida per la seconda giornata di qualificazione al Mondiale della Nazionale azzurra. La sconfitta bruciante contro la Norvegia ha messo in discussione – forse troppa – la posizione di Spalletti, che era stato confermato dopo un Europeo non perfetto. Cosa sia cambiato dai quarti di Nations League a oggi nella testa di Gravina, è tutto da scoprire.

Le pressioni dei media, tanti no dei calciatori e un gruppo mai del tutto coeso e compatto, hanno evidentemente fatto riflettere i dirigenti della Federcalcio che hanno tagliato il cordone con il loro commissario tecnico. Così, dopo la gara vinta a Reggio Emilia, la FIGC ha subito cercato alternative valide. Incassato il secco no di Claudio Ranieri, impegnato all’AS Roma in nuove vesti manageriale, Gravina starebbe puntando su un altro allenatore passato per Napoli.

Il profilo principale, secondo Sky Sport, è Gennaro Gattuso, il quale ha chiuso la sua annata all’Hajduk Spalato in Croazia al terzo posto. Ringhio ha girato molto dopo l’esperienza con De Laurentiis, terminata con un cocente pareggio casalingo in Napoli-Verona. Un pareggio che è valso carissimo: niente Champions per gli azzurri, solo Europa League. Fu proprio quel traguardo che spinse il presidente a chiudere i rapporti con Gattuso per aprire la nuova era con Luciano Spalletti. Ad ogni modo, il campione del Mondo del 2006 è in contatto con la FIGC. Anche Fabio Cannavaro è in lizza per un posto sulla panchina della Nazionale.