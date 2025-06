De Bruyne al Napoli, è tutto confermato: ribadito anche un altro colpo

L’ex Man City è ad un passo dalla squadra partenopea: chiusa in serata anche un’ulteriore trattativa.

Il Napoli si conferma padrone del calciomercato in Italia. Il direttore sportivo Manna è riuscito a chiudere alcune trattative che hanno lasciato a bocca aperta tutti i tifosi partenopei. Confermata la trattativa con Kevin De Bruyne: nel frattempo, però, il ds azzurro ha concluso un colpo con un calciatore fortemente richiesto da Antonio Conte.

Di Marzio conferma: “De Bruyne e Musah al Napoli”

La dirigenza azzurra regala a Conte due super rinforzi per il centrocampo. Trattativa in chiusura con il Milan per lo statunitense, fissate le visite mediche per il belga.

Napoli scatenato sul mercato: il ds Manna ha chiuso definitivamente due trattative davvero incredibili per il centrocampo azzurro. A confermarlo è il giornalista di Sky Gianluca Di Marzio. Per quanto riguarda Kevin De Bruyne, il belga è ormai ad un passo dal Napoli: giovedì l’ex Manchester City sarà in Italia e svolgerà le visite mediche.

Nel frattempo il Napoli è vicinissimo ad un colpo lampo: nel giro di poche ore Manna ha trovato l’accordo con il Milan per la cessione di Yunus Musah. Affare da circa 25 milioni di euro: l’ex Valencia era da tempo nel mirino di Conte.