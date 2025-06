Addio Napoli, può restare in Serie A: trattativa degli ultimi minuti

Il Napoli deve cedere per far spazio ai prossimi nuovi acquisti: possibile addio ad un calciatore che piace tanto in Serie A

Per il Napoli di Aurelio De Laurentiis è arrivato il momento di dedicarsi al calciomercato in entrata e uscita. La squadra guidata da mister Antonio Conte verrà rafforzata in ogni reparto, viste le quattro competizioni a cui dovranno prendere parte gli azzurri.

In uscita, invece, c’è tantissimo lavoro da sbrigare. A Victor Osimhen va trovata una nuova casa, ed il compito non sembra affatto facile. Resta poi da chiarire il futuro di altri elementi presenti in rosa che lo scorso anno sono stati impiegati con il contagocce: uno di questi sembra pronto a salutare.

Rafa Marin piace al Pisa: possibile cessione del difensore

Il Napoli è molto attivo sul mercato in entrata, ma anche in uscita sembra pronto a smuovere le acque. Visto lo scarso utilizzo della passata stagione, Rafa Marin sembra ormai destinato a salutare la piazza dopo solo un anno all’ombra del Vesuvio, e potrebbe restare in Serie A: secondo quanto riportato da “Il Mattino, si è fatto avanti infatti il Pisa.

La squadra toscana, neopromosso in Serie A, è alla ricerca di rinforzi validi per affrontare la massima categoria con dignità. Ancora presto per stabilire se l’affare andrà in porto, al momento si tratta di una semplice suggestione di mercato. La situazione andrà monitorata con grande attenzione, anche perché il calciatore sembra essersi deciso a cambiare aria.