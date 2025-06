Addio Napoli, preso già il sostituto: operazione da 25 milioni

In casa Napoli, di fatto, bisogna registrare un addio che, però, è già stato rimpiazzato.

Queste, di fatto, sono ore davvero calde in casa Napoli, e non solo a livello di temperatura. Il club partenopeo, di fatto, è davvero molto attivo in sede di calciomercato. Basta pensare che nella gioranta di oggi Luca Marianucci ha effettuato le visite mediche di rito.

Ma il Napoli, oltre al difensore centrale, ha tutta l’intenzione di chiudere nelle prossime anche per l’arrivo del fuoriclasse Kevin De Bruyne. Tuttavia, visto l’addio certicato di campione di’Italia, Giovanni Manna sta intensificando il proprio lavoro per un altro rinforzo.

Napoli, Manna ha chiuso un altro colpo per sostituire un azzurro che andrà via:ecco tutti i dettagli

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, infatti, il direttore sportivo sta per chiudere l’arrivo dal Milan di Musah. La trattaiva, di fatto, starebbe in una fase davvero molto avanzata.

Il centrocampista, dunque, dovrebbe arrivare al Napoli per una base di 25 milioni di euro. Yunus Musah, dunque, prenderà il posto in rosa di Billing, il quale non sarà riscattato dal Bournemouth.