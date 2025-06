Raspadori da record con la Nazionale: nessuno ha fatto meglio di lui

Momento d’oro per l’attaccante azzurro: con il gol alla Moldavia ha stabilito un record importante.

A Reggio Emilia è andata in scena il match tra Italia e Moldavia. Nonostante una prestazione tutt’altro che entusiasmante, gli azzurri hanno vinto per 2-0. Gli uomini guidati da Spalletti sembrano ancora molto scossi dalla tremenda sconfitta contro la Norvegia: conquistare il sogno Mondiali non sarà semplice.

Tra i marcatori della gara spicca il nome di Giacomo Raspadori. L’attaccante azzurro ha siglato una bella rete trovando l’angolo giusto per battere il portiere avversario. Grazie a questa rete, il giocatore del Napoli ha conquistato un record davvero unico.

Dal suo esordio nessuno ha segnato più di Raspadori in Nazionale

Il giocatore del Napoli ha aperto le danze nella gara contro la Moldavia. La rete ha un valore ancora più importante per Raspadori: nessuno ha segnato come lui da quando ha esordito in Nazionale.

Lo rivela l’account di analisi dei dati OptaPaolo: dal suo esordio, avvenuto il 4 giugno 2021, nessun calciatore italiano ha segnato più gol con la Nazionale di Giacomo Raspadori. In questi quattro anni in cui ha indossato la maglia dell’Italia, l’attaccante ex Sassuolo ha infatti trovato la via del gol per ben nove volte.