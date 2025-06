Napoli, non solo Marianucci per la difesa: a Conte piacciono due profili

Dopo Marianucci dall’Empoli, il Napoli ha tutta l’intenzione di prendere un altro difensore centrale.

La giornata di oggi è stata contraddistinta anche dalle dichiarazioni di Luca Marianucci ai microfoni ufficiali del ‘sito di Nicolò Schira’:

“Fosse per me, di fatto, inizierei già domani. Ora viene il bello!. Sicuramente è una grande emozione giocare con la squadra campione d’Italia. Sono orgoglioso che un club importante come il Napoli mi abbia cercato e preso”.

Luca Marianucci, di fatto, ha espresso tutta la gioia per questa sua nuova esperienza nel Napoli. Quest’ultimo, però, ha tutta l’intenzione di prendere almeno un altro difensore centrale.

Napoli, Giovanni Manna Manna prenderà un altro difensore centrale oltre a Marianucci: c’è un duello

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, infatti, Giovanni Manna regalerà un altro difensore centrale ad Antonio Conte. Proprio al tecnico piacciono due profili: Beukema del Bologna e Scalvini dell’Atalanta.

Il primo obiettivo, almeno per il momento, è sicuramente l’olandese del team felsineo. Anche se il Bologna ha già più volte ribadito la volontà di trattenere Beukema. Mentre la situazione di Scalvini, è molto differente, visto che è fermo ai box da tantissimo tempo.