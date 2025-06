No al Napoli e niente Champions: Conte snobbato

Conte snobbato da un titolare della Danimarca, ha preferifo la Premier League rinunciando alla Champions.

Rasmus Hojlund dice no ad Antonio Conte! L’attaccante danese del Manchester United era stato accostato al Napoli in queste prima fase di calciomercato. L’interesse della dirigenza azzurra nasce anche dalla volonta dei Red Devils di cederlo a titolo definitivo. Il calciatore, però, non lascia nessun dubbio: vuole rimanere in Inghilterra e rinunciare alla Champions.

“Ho un contratto fino al 2030, quindi mi aspetto di giocare per il Manchester United. Non vedo l’ora di prendermi una piccola pausa estiva, poi sarò completamente dedicato al progetto” ha dichiarato alla tv nazionale TV 2 Sport.

Hojlund da Bergamo allo United, e il no al Napoli e alla Champions

Classe 2003, Hojlund cresciuto nelle giovanili del Cophenaghen fa il suo debutto nel 2023 con l’Atalanta con 32 presenze e 9 gol, si conquista il passaggio al Manchester United. Il suo cartellino è costato 70 milioni, ma il calciatore ha fatto molta fatica ad affermarsi in Premier. In maglia rossa ha segnato 26 reti in 95 partite.

Il Manchester vorrebbe cederlo a titolo definitivo e ha fissato la cifra a circa 45 milioni. Sia il Napoli che l’Inter hanno espresso particolare interesse per il suo profilo, certi che la possibilità delle due squadre di giocare la Champions League sarebbe stati un richiamo per il calciatore. Le dichiarazioni di Hojlund lasciano però intendere che per la prossima stagione non ci sarà alcun cambio maglia, facendo pressioni anche in casa Manchester e lanciando un messaggio chiaro: la voglia di giocare ancora in Premier.