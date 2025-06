Mercato Napoli, possibile addio a sorpresa: può lasciare il fedelissimo di Conte

La notizia terrorizza Conte e i tifosi partenopei: in arrivo un addio per una pedina importante del Napoli.

È tempo di calciomercato in casa Napoli. La squadra guidata da Antonio Conte è molto attiva sul mercato, con la dirigenza azzurra che monitora continuamente i profili più interessanti ed adatti al gioco del tecnico. Si attende l’ufficialità nella trattativa con Kevin De Bruyne: il belga svolgerà le visite mediche e firmerà col Napoli.

Nelle ultime ore, però, una notizia sta spaventando tutti i supporter del Napoli. Uno dei fedelissimi di Antonio Conte potrebbe dire addio al club partenopeo e accettare un trasferimento che metterebbe nei guai il tecnico azzurro.

Modugno: “Qualche interessamento su Rrahmani”

Il giornalista Francesco Modugno, intervenuto in diretta a Sky Sport, ha rivelato un retroscena importante sul calciomercato degli azzurri: Rrahmani ha infatti l’interesse di diversi club e potrebbe anche lasciare il club.

Oltre a Luca Marianucci, il club azzurro dovrà quindi assolutamente acquistare un ulteriore difensore, soprattutto considerando i forti interessamenti delle ultime ore per Amir Rrahmani:

“Marianucci è già del Napoli, poi si andrà su un profilo tra Beukema e Scalvini. C’è la necessità di aggiungere in questo reparto, ma anche di capire e di aspettare cosa accadrà, perchè su Rrahmani qualche interessamento potrebbe starci. In questo caso bisognerebbe fare delle scelte e contemporaneamente anche il giocatore dovrebbe farle”

Rrahmani-Napoli, addio possibile? La situazione

Tra i giocatori davvero fondamentali della stagione appena conclusa non può non rientrare Amir Rrahmani. Sotto la guida di Antonio Conte il difensore è migliorato tantissimo, garantendo grande solidità e anche qualche gol pesante. Sin dal suo approdo a Napoli, il kosovaro è sempre stato un titolare inamovibile della difesa azzurra.

Un’eventuale cessione del kosovaro metterebbe nei guai la difesa di Antonio Conte: proprio per questo il Napoli non farà nessuno sconto ai club interessati al difensore. Al momento non c’è alcuna trattativa concreta, ma sicuramente le sue prestazioni avranno attirato gli occhi di altre squadre.

Data la sua importanza nello scacchiere del tecnico salentino, il Napoli potrà valutare una sua cessione solo a fronte di un’offerta davvero irrinunciabile. Ci si risulta difficile pensare che il club azzurro possa sedersi al tavolo per meno di 35 milioni per un giocatore non giovanissimo (31 anni), ma che si trova probabilmente nel miglior momento della sua carriera, con prestazioni che lo rendono uno dei centrali più appetibili per i top club.