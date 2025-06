In Turchia ci credono: la campagna per convincere Osimhen diventa virale

Dopo aver rifiutato i soldi arabi, i turchi ci credono fortemente: lanciata la campagna mediatica per convincere Osimhen a restare

Victor Osimhen, ancora di proprietà del Napoli, ha deciso di rifiutare l’offerta faraonica dell’Al-Hilal. In un primo momento, secondo i mass media, sembrava aver accettato l’ipotesi di giocare in Arabia alla corte di Simone Inzaghi. Poi il repentino cambio di idea.

Il giocatore vorrebbe restare in Europa, magari in un club che giochi la Champions League. E perché non proprio il Galatasaray. Non è un mistero che i turchi credano davvero di poter convincere Victor. Si è trovato molto bene a Istanbul e ha vinto sin da subito il campionato e la coppa turca, mettendo a segno 37 reti in 41 presenze. Numeri assolutamente da capogiro.

Per tale ragione, il Napoli non fa sconti e chiede che venga esercitata la clausola rescissoria per mandarlo via. Nel frattempo, per convincere il giocatore, è stata lanciata sui social una campagna: #StayWithUsOsimhen. Resta con noi Osimhen. Una campagna social lanciata già un mese fa, alle prime voci di mercato sul futuro incerto del bomber. Ora, dopo il no agli arabi, diventa prepotentemente virale su X. Nelle ultime ore, tanti post, immagini e semplicemente frasi tutte indirizzate all’attaccante più forte del campionato turco. È possibile che Victor decida nel giro di poche settimane dove andrà a giocare la prossima stagione.