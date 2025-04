Osimhen, l’annuncio dal Galatasaray: nuovo scenario inaspettato per l’estate

Il vicepresidente del Galatasaray, Ibrahim Hatipoglu, ha rilasciato un’intervista al quotidiano spagnolo AS, soffermandosi sul destino di Victor Osimhen

Il destino di Victor Osimhen continua a tenere banco nel mondo del calcio, con i tifosi del Galatasaray e non solo che pendono dalle sue labbra. In un’intervista al quotidiano spagnolo AS, il vicepresidente del club turco, Ibrahim Hatipoglu, ha fatto luce sulle recenti dichiarazioni del bomber nigeriano, lasciando intravedere spiragli per il futuro.

Tra l’affetto travolgente dei supporter e le sirene del calciomercato, la storia di Osimhen a Istanbul sembra un puzzle ancora tutto da comporre. E, come in una partita, ogni mossa conta.

Futuro Osimhen: le parole di Hatipoglu accendono i tifosi

Ibrahim Hatipoglu, con il tono di chi conosce bene il peso delle parole, ha commentato le ultime uscite di Osimhen, cercando di spegnere le speculazioni su un addio imminente.

“Le sue parole non significano che se ne andrà. Ha solo voluto dire che, anche nell’eventualità di una partenza, il Galatasaray resterà sempre nel suo cuore”.

Un messaggio che scalda l’anima dei tifosi turchi, abituati a vedere in Osimhen non solo un goleador, ma un simbolo di passione e grinta.

“Non ci ha mai comunicato la volontà di lasciare il club, anzi, noi speriamo che possa restare con noi”.

Ha aggiunto il vicepresidente. Il Galatasaray, reduce da una stagione intensa in Super Lig e nelle coppe europee, vede in Osimhen una pedina fondamentale per continuare a sognare in grande. Il nigeriano, arrivato in prestito dal Napoli nell’estate scorsa, ha conquistato tutti con gol e prestazioni da standing ovation. Ma il suo contratto, che prevede un’opzione per il riscatto, tiene i tifosi con il fiato sospeso.

Victor Osimhen: un amore per Istanbul che non passa inosservato

Le parole dello stesso Osimhen hanno aggiunto un tassello al mosaico.

“Si parla sempre molto di me, ma io preferisco vivere il presente. In questo momento sto vivendo un’esperienza fantastica. I tifosi mi hanno accolto con grande affetto, così come la mia famiglia e i miei compagni”.

Un amore per Istanbul confermato anche da una recente intervista fatta al suo compagno Dries Mertens. La città e il Galatasaray hanno abbracciato Osimhen come un figlio, e lui non nasconde la gratitudine.

La vita a Istanbul, con i suoi colori, i sapori e il calore dei tifosi, sembra averlo stregato. Non è un mistero che club di Premier League e altre big europee tengano d’occhio il suo cartellino, ma il legame con il Galatasaray potrebbe pesare più di un’offerta milionaria.

Intanto il Napoli attende e cerca di capire quanto potrà incassare dalla sua cessione. I 75 milioni della clausola sono la base di partenza, ma c’è l’obiettivo di guadagnare ancora di più dal trasferimento del bomber nigeriano. Resta da capire quale squadra si spingerà concretamente nell’acquisto.