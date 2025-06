“Deve migliorare”, Dzemaili boccia l’obiettivo del Napoli: sentenza a sorpresa

Arrivano dure critiche da parte dell’ex azzurro: secondo il centrocampista l’obiettivo del Napoli ha ancora delle lacune da colmare.

Il Napoli è sempre più attivo sul mercato. Il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna è costantemente al lavoro per cercare di portare a termine qualche trattativa interessante. Atteso nei prossimi giorni l’accordo definitivo con Kevin De Bruyne: il centrocampista belga sosterrà le visite mediche dopo il ritiro con la sua nazionale.

In attesa di ulteriori colpi da parte della dirigenza partenopea, l’ex centrocampista del Napoli Blerim Dzemaili ha commentato alcuni dei profili che più interessano alla squadra azzurra: arriva una critica molto dura per un esterno.

Durante un suo intervento a Radio Kiss Kiss Napoli, il centrocampista Dzemaili ha parlato del calciomercato in entrata del Napoli, bocciando in parte l’acquisto di Edon Zhegrova, esterno del Lille che il Napoli segue da gennaio.

Queste le parole di Dzemaili in merito:

Il centrocampista non ha dubbi: il profilo più adatto al gioco di Antonio Conte è Ndoye, autore di una stagione semplicemente fantastica con il Bologna di Italiano:

“Ndoye è perfetto per il Napoli. E’ cresciuto molto al Bologna e quest’anno ha fatto il salto di qualità come ci aspettavamo in Svizzera. E’ pronto per un club affermato ed in crescita come il Napoli e sarebbe una scelta in più per Conte offensivamente parlando. Rispetto a Kvara è più lineare, preferisce superare l’avversario nell’allungo piuttosto che nello stretto. Potrebbe fare bene soprattutto quando si gioca fuori casa e bisogna puntare più sul contropiede”