Napoli, per De Bruyne 80 pagine di contratto! Ma De Laurentiis è sicuro

Ancora qualche dettaglio da sistemare, compreso un contratto lungo da leggere: la situazione tra De Bruyne e il Napoli.

Kevin De Bruyne sembra sempre più vicino a vestire la maglia del Napoli. O meglio, che il suo futuro sia destinato a tingersi ancora d’azzurro (dopo il celeste del Manchester City), sembra quasi un dato di fatto.

Ma se all’inizio sembrava stesse succedendo tutto in maniera sorprendentemente rapida, adesso tutto si è fermato in attesa di capire quando ci sarà una svolta. Il centrocampista belga ha preferito andare prima in ritiro con la Nazionale belga, di fatto rimandando le visite mediche con il Napoli e tenendo col fiato sospeso una città intera.

De Bruyne, ancora qualcosa da limare: e poi il contratto lunghissimo

L’edizione odierna de Il Mattino sottolinea che ancora qualche scoglio da superare c’è, come il lungo contratto messo sul tavolo dal Napoli.