Addio Napoli, ora è tutto ufficiale: ecco quanto incasserà De Laurentiis

In casa Napoli, in attesa dell’arrivo di De Bruyne, bisogna registrare un addio ufficiale.

Il Napoli campione d’Italia sta programmando una stagione ricca di partite, viste le quattro competizioni che dovrà affrontare. Proprio per questo motivo, di fatto, Aurelio De Laurentiis e Giovanni hanno promesso di allestire una squadra competitiva.

Basta pensare che il primo colpo di questa sessione estiva è Kevin De Bruyne, il quale dovrebbe svolgere le visite mediche di rito tra domani e dopodomani. Ma prima di ciò, di fatto, in casa Napoli bisogna registrare un addio ufficiale.

Napoli, c’è una cessione ufficiale: il comunicato del club partenopeo

Come comunicato dallo stesso club partenopeo, infatti, il Real Betis ha riscattato a titolo definitivo il cartellino di Natan, esercitando il diritto di opzione che aveva dal prestito ottenuto l’anno scorso. Il difensore centrale brasiliano, dunque, sarà un giocatore di proprietà che ha perso l’ultima finale di Conference League contro il Chelsea di Enzo Maresca.

Al Napoli di Aurelio De Laurentiis, dunque andranno circa 9 milioni di euro. Questa cifra, ovviamente, sarà reinvestita da Giovanni Manna per cercare di allestire una squadra che sia in grado di difendere lo scudetto vinto due settimane e di andare più avanti possibile nella massima competizione europea per club: la Champions League.