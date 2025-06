Problemi in Nazionale per McTominay: cosa è successo in ritiro

Problemi per Scott McTominay dal ritiro della Nazionale: ecco che cosa è successo al miglior calciatore del campionato italiano

Vacanze anticipate per Scott McTominay, che non prenderà parte all’ultima amichevole della sua Scozia. E il motivo mette un po’ in ansia l’ambiente azzurro, poiché il calciatore lascerà il ritiro della Nazionale a causa di problemi fisici.

L’ex Manchester United è stato regolarmente schierato in campo nell’amichevole contro l’Islanda dove ha giocato per 80 minuti, da titolare. Quest’oggi, però, assieme allo staff medico della Nazionale ha preso la decisione di lasciare il ritiro.

Stando alla nota ufficiale della Nazionale scozzese, sia Scott McTominay che Kieran Tierney non faranno parte della partita contro il Liechtenstein a causa di un infortunio. Non è specificata l’entità, massimo riserbo dalla federcalcio. Dunque, il calciatore del Napoli lascia il raduno e anticipa le sue ferie. Recupererà energie e si farà trovare nel ritiro di Dimaro, in Trentino, pronto per cominciare la nuova stagione con il Napoli. Le aspettative sono altissime nei suoi confronti.

Per quanto riguarda Gilmour, invece, resterà ancora a disposizione del commissario tecnico per l’ultima amichevole stagionale. Poi anche lui andrà in vacanza. L’appuntamento è al 17 luglio, quando raggiungerà il Trentino con i suoi compagni di squadra.