Ritiri Napoli, arriva l’annuncio di De Laurentiis sulle amichevoli a Dimaro e Castel di Sangro

Il presidente ha annunciato una novità davvero interessante sui ritiri dei partenopei: tutti i dettagli utili per i tifosi già pronti a sostenere la squadra

In queste ore a Palazzo Petrucci si sta svolgendo la conferenza stampa di presentazione dei due ritiri estivi del 2025 del Napoli. Anche quest’anno i campioni d’Italia faranno tappa a Dimaro e a Castel di Sangro: le strutture del Trentino Alto Adige e dell’Abruzzo sono state confermate per l’immensa qualità dimostrata in questi anni.

Presenti alla conferenza stampa i sindaci e i presidenti delle due regioni, nonché il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Proprio il patron azzurro ha annunciato un dettaglio decisamente importante sui ritiri che vedranno impegnato il club partenopeo.

Napoli, le amichevoli nei ritiri: si attendono i nomi delle avversarie

Il Napoli scenderà in campo ben cinque volte durante la permanenza a Dimaro e a Castel di Sangro: De Laurentiis spiega il motivo dietro la sua scelta.

Durante la presentazione del ritiro estivo del 2025, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha annunciato che ci saranno due amichevoli a Dimaro, mentre a Castel di Sangro il club campione d’Italia disputerà ben tre amichevoli. Restano, però, ancora ignote le cinque squadre che affronteranno il Napoli in questa fase del ritiro.

Il patron azzurro ha poi raccontato dei retroscena interessanti sui ritiri e sulle amichevoli degli anni passati, sottolineando quanto sia importante non sprecare energie in queste fasi: