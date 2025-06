Osimhen – Al Hilal, stipendio da urlo: anche De Laurentiis passa all’incasso

Su Victor Osimhen, di fatto, bisogna registrare un’offerta davvero choc.

Il Napoli, di fatto, è al centro di tantissime indiscrezioni di calciomercato. Il club partenopeo, viste le quattro competizioni da disputare nella prossima stagione, è infatti costretto a rafforzarsi in maniera davvero importante in questa sessione estiva di calciomercato

I tifosi azzurri, di fatto, non vedono l’ora di vedere Kevin De Bruyne sostenere le visite mediche di rito per la propria squadra del cuore. Nel frattempo, però, bisogna registrare delle grosse novità sul futuro di Victor Osimhen.

Napoli, Osimhen ha ricevuto un’offerta ricchissima: le cifre

Come riportato da ‘Il Mattino’, infatti, il bomber è tornato ieri in Nigeria in attesa di ulteriori sviluppi sulla trattativa per l’Al-Hilal. Il giocatore è davvero vicino ad accettare l’offerta del club saudita, ma non ha ancora del tutto sciolto le proprie riserve per prendere una decisione così importante per la sua carriera.

Ma l’Al-Hilal ha rilanciato nelle ultime con un’offerta davvero incredibile: 35 milioni di euro a stagione. Victor Osimhen, dal canto suo, deve prendere una decisione a breve, visto che tra due giorni terminerà la speciale sessione di calciomercato aperta per il prossimo mondiale per club. Il Napoli, dal canto suo, ha ottenuto il sì del club saudita di spendere i 75 milioni di euro presente nella clausola rescissoria nel contratto del bomber nigeriano, anche perché Simone Inzaghi spinge per averlo a sua disposizione il prima possibile