Colpo di scena Osimhen, avviso arrivato al Napoli: che novità

Per il Napoli di De Laurentiis è arrivato un avviso importante sul futuro di Victor Osimhen.

Dopo aver vinto il secondo scudetto in due anni, di fatto, il Napoli ha tutta l’intenzione di disputare una grande Champions League. Proprio per questo motivo, di fatto, Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna sono pronti a regalare ad Antonio Conte una squadra che sia in grado di affrontare ben quattro competizioni.

Il primo colpo, al netto di stravolgimenti, sarà il parametro zero Kevin De Bruyne. Mentre gli altri arrivi saranno finanziati dalla cessione di uno degli eroi del terzo scudetto: Victor Osimhen. Proprio sul futuro di quest’ultimo, di fatto, bisogna registrare un importantissimo aggiornamento di calciomercato.

Napoli, comunicazione arrivata sul futuro di Osimhen: che novità

Come riportato da Matteo Moretto, giornalista e tra i massimi esperti di calciomercato, l’Al-Hilal ha infatti comunicato al Napoli di essere pronto a versare i 75 milioni di euro della clausola rescissoria presente all’interno del contratto di Victor Osimhen. Nelle prossime ore, dunque, ci dovrebbero essere ulteriori novità sul destino del nigeriano.

In un primo momento, di fatto, l’Al-Hilal aveva offerto 70 milioni, ma il Napoli si è mostrato irremovibile a non concedere nessuno sconto. L’accordo con Osimhen, invece, sarebbe stato raggiunto da tempo. Il bomber nigeriano, dunque, è pronto ad un’altra tappa della sua carriera da calciatore.