Ndoye chiama il Napoli: le sua parole sono un assist per Conte e Manna – VIDEO

Ndoye si è soffermato sull’interessamento del Napoli.

Il Napoli è al lavoro per cercare di costruire una squadra che si faccia trovare pronta dinanzi ad una stagione che promette di essere davvero molto intensa. Basta pensare che gli uomini di Antonio Conte saranno chiamati a giocare partite di Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa italiana.

Proprio per questo motivo, oltre a quello di Kevin De Bruyne, al Napoli sono stati accostati diversi nomi importanti. Tra questi bisogna sicuramente quello di Ndoye. Proprio quest’ultimo, tra l’altro, ha rilasciato alcune dichiarazioni che rappresentato un assist sia per Antonio Conte che per Giovanni Manna.

Ndoye parla dell’interesse del Napoli

Il calciatore del Bologna, esattamente ai microfoni ufficiali della tv svizzera ‘RSI’, ha infatti parlato così:

“Cosa posso dire sul mio futuro? Non so dove giocherò a settembre. Nel calcio non si sa mai quello che può succedere, posso dire che ora penso solo alla Nazionale. Poi le vacanze e poi vediamo”.

Ndoye siè soffermato anche sullo stesso Antonio Conte:

“Certo, è sempre bello quando ti vuole una squadra che ha appena vinto il campionato ed ha un allenatore come Conte. Ma adesso gioco per il Bologna e per la Nazionale: voglio pensare solo a questo”.