Calciomercato Napoli, priorità Ndoye: cosa succederà la prossima settimana

Il calciomercato degli azzurri sta per entrare nel vivo e la priorità resta l’esterno d’attacco svizzero: ecco cosa succederà la prossima settimana

Il presidente De Laurentiis è stato chiaro: di vere e proprie trattative di mercato se ne parlerà tra un mese. Da luglio in poi, però, il Napoli potrà tentare di chiudere qualche colpo che ha già iniziato a discutere in queste settimane. Uno dei casi è quello di Dan Ndoye, esterno d’attacco del Bologna, che piace da mesi ad Antonio Conte.

Già a gennaio, infatti, il tecnico salentino lo aveva scelto come sostituto di Khvicha Kvaratskhelia, ma la trattativa con i rossoblù non andò in porto e gli azzurri virarono su Okafor come acquisto d’emergenza. Ora, il Napoli è intenzionato a fare sul serio, ma il costo del cartellino del calciatore è lievitato dai 25 milioni chiesti in inverno, ai 40 che gli emiliani vogliono in questa sessione estiva di mercato.

Ndoye al Napoli, prossima settimana possibile svolta: ecco cosa accadrà

Il giocatore sarebbe disponibile a un trasferimento, nonostante si trovi benissimo in Emilia. Ndoye è consapevole che con il Napoli si ritroverebbe a vivere un’avventura incredibilmente stimolante, in piena corsa per lo scudetto. Sa di poter dire la sua, ha raggiunto una maturità calcistica importante con Vincenzo Italiano in questa stagione e conosce ormai bene la Serie A.

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, la prossima settimana gli agenti del giocatore parleranno con il responsabile dell’area tecnica bolognese Sartori, per capire proprio il futuro del classe 2000. Dopo aver sfiorato la doppia cifra di gol e trascinato anche lui il Bologna alla conquista della Coppa Italia, Ndoye è pronto al definitivo salto di qualità.

Ma il Bologna ha in mano un contratto fino al 2027 con il giocatore e potrebbe anche non tirarsi indietro per un rinnovo. La società non vuole smantellare del tutto la squadra, dato che anche Beukema è un profilo che piace al Napoli (più dietro Ferguson negli ultimi giorni), così come Lucumì all’Inter e Orsolini a mezza Serie A. Andranno prese le giuste decisioni per non indebolire troppo un gruppo straordinario.